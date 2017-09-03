Москва, 3 сентября, 2017, 17:16 — ИА Регнум. Испытание водородной бомбы в КНДР является провокацией. Об этом сообщил зампред комитета Совета Федерации по безопасности и обороне Франц Клинцевич в беседе с RT.

Comfreak Водородная бомба

«Прошедшие сегодня испытания — это уже провокация со стороны Северной Кореи, — говорит Клинцевич. — Это уже действительно серьезно. Я думаю, что допускать это больше нельзя».

При этом зампред комитета Совета Федерации по безопасности и обороне добавил, что альтернативы переговорному процессу и мирному разговору нет.

«Надо садиться за стол переговоров и решать эту проблему, — говорит он. — Потому что отстаивание своего собственного суверенитета подобным образом Северной Кореей может привести к возникновению очень серьёзного конфликта».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 сентября власти КНДР заявили, что произвели успешное испытание водородной бомбы. По предварительным данным, речь идет о боеголовке в 100 килотонн.

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