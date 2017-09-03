Москва, 3 сентября, 2017, 16:40 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов не зафиксировали нарушений общественного порядка на стихийном митинге у посольства Мьянмы в Москве. Об этом RT заявили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

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«В настоящее время нарушений общественного порядка на улице Большая Никитская не зафиксировано», — говорится в сообщении.

Ранее ряд СМИ сообщил, что 3 сентября в Москве сотни мусульман вышли на акцию протеста против «геноцида» их единоверцев в Мьянме.