Балашиха, Московская область, 3 сентября, 2017, 16:21 — ИА Регнум. По факту крушения самолета Ан-2 в Балашихинском районе Подмосковья возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Об этом, как передает РАПСИ, сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Onni Kilpelainen Ан-2

«По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательной базы, произведен осмотр и облет места происшествия, изъяты фрагменты самолета, допрошены очевидцы крушения, — говорится в сообщении. — Ход расследования дела поставлен на контроль в центральном аппарате СКР».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 сентября 2017 г. в подмосковной Балашихе во время показательного полета разбился самолёт Ан-2. В результате инцидента погибли 2 человека, находившиеся на борту воздушного судна.

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