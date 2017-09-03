Берлин, 3 сентября, 2017, 16:13 — ИА Регнум. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора высказались за ужесточение санкций против Корейской Народно-Демократической Республики. Об этом сегодня, 3 сентября, сообщает пресс-служба канцелярии канцлера Германии.

(сс) stephan КНДР

Сообщается, что оба лидера решительно осудили последние ядерные испытания в Северной Корее.

«Эта последняя провокация со стороны властей Пхеньяна достигла нового качества. Канцлер и президент высказались за ужесточение санкций ЕС в отношении Северной Кореи», — сказано в сообщении пресс-службы Меркель.

Напомним, ранее сегодня власти КНДР заявили, что произвели успешное испытание водородной бомбы. По предварительным данным, речь идёт о боеголовке в 100 килотонн.

Также стало известно, что Южная Корея и США готовы обсуждать силовой ответ на шестые ядерные испытания КНДР.