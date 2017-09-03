Дети пострадали в результате стрельбы из гранатомета в Северной Осетии
Владикавказ, 3 сентября, 2017, 16:04 — ИА Регнум. Двое детей получили ранения при выстреле из найденного гранатомета в Северной Осетии. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Республике Северная Осетия — Алания.
George Hodan George Hodan
Врач
Инцидент произошел в воскресенье, 3 сентября, в селении Тарское Пригородного района.
«В селении Тарское Пригородного района на ул. З. Космодемьянской дети нашли гранатомет, — говорится в сообщении. — В результате срабатывания оружия пострадали девочка и мальчик, оба 2008 года рождения».
Отмечается, что молодых людей, получивших ранения средней тяжести, доставили в больницу Владикавказа.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают подробности данного происшествия.