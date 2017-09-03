Нальчик, 3 сентября, 2017, 15:55 — ИА Регнум. Дорожные службы начали передвигать русло реки Баксан в одноимённом ущелье в Кабардино-Балкарии, которое мешает восстановлению разрушенной селем дороги в Эльбрусском районе. Об этом сегодня, 3 сентября, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Кавказ».

Chereck Река Баксан

Сообщается, что передвижение русла реки «Баксан» необходимо для того, чтобы избежать риска размытия водой отсыпаемых материалов, а также для продвижения дорожной техники к другим участкам трассы, попавшим в зону подтопления.

Накануне дорожники установили световые мачты, что позволит вести восстановительные работы круглосуточно.

«За минувшую ночь на 83-м километре трассы А-158 Прохладный — Баксан — Эльбрус (этот участок больше других пострадал от схода селевых масс) отсыпано крупной скальной породой еще около 30 метров. Всего подобные работы произведены на 130 метрах дороги», — сказано в сообщении.

Напомним, 1 сентября в 2:50 по московскому времени со склона ущелья Адыл-Су сошли мощные селевые потоки. Был разрушен магистральный газопровод — без газа остались шесть высокогорных сел, разрушено дорожное полотно федеральной трассы Прохладный — Азау, смыто три пешеходных моста.

В результате разгула стихии погиб один человек, двое числятся пропавшими без вести. В их числе — глава сельского поселения Эльбрус, который первым отправился на место ЧП. По словам очевидцев, его машина упала в реку.