Вашингтон, 3 сентября, 2017, 15:18 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп прокомментировал шестое по счету ядерное испытание в Корейской Народно-Демократической Республике. Свое мнение на этот счёт Трамп по традиции опубликовал на своей странице в Twitter сегодня, 3 сентября.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

«Северная Корея провела крупное ядерное испытание. Их слова и действия продолжают оставаться очень опасными и враждебными по отношению к США», — написал Трамп.

Он также подчеркнул, что Северная Корея превратилась в большую угрозу для Китая, который «пытается помочь, однако без особого успеха».

Кроме того, Трамп считает, что Южная Корея осознает, что ее политика умиротворения не работает.

«Они понимают только одно», — добавил Трамп, видимо имея в виду Северную Корею.

Стоит отметить, что первая реакция Трампа на новые ядерные испытания в КНДР выглядит весьма сдержанно. Ранее он заявлял, что КНДР не следует угрожать США, иначе «Северная Корея столкнется с такими огнем и яростью, каких еще мир не видел».

Напомним, ранее сегодня власти КНДР заявили, что провели успешное испытание водородной бомбы. По предварительным данным, речь идёт о боеголовке в 100 килотонн.

Подтверждение данных о проведении подземного взрыва представили южнокорейские, американские и японские сейсмологи, которые сообщили о землетрясении магнитудой 5,6 искусственного происхождения в районе северокорейского ядерного полигона.