Москва, 3 сентября, 2017, 14:52 — ИА Регнум. Движение по Фрунзенской набережной в Москве будет частично ограничено на несколько дней в сентябре. Об этом сегодня, 3 сентября, сообщает пресс-служба Департамента транспорта Москвы.

A.Savin Фрунзенская набережная

Сообщается, что с 6:00 7 сентября до 23:00 18 сентября будет частично ограничено движение на участке набережной от улицы Тимура Фрунзе до 1-й Фрунзенской улицы. Причина ограничения связана с проведением IV всеармейского фестиваля «Армия России — 2017.

Кроме того, будет полностью перекрыто движение напротив комплекса зданий Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной с 12:00 16 сентября до 05:00 17 сентября.

Ранее стало известно, что 4 сентября будет временно перекрыто движение по улице Ильинка в Москве. Ограничение связано с проведением фестиваля военных оркестров «Спасской башня».