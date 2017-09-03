Москва, 3 сентября, 2017, 14:27 — ИА Регнум. Российская Федерация расценивает захват российской дипломатической собственности в США как откровенно враждебный акт и призывает американские власти немедленно вернуть дипломатические объекты. Соответствующее заявление распространила пресс-служба Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Trade Representation Здание торгпредства России в Вашингтоне

«2 сентября властями США захвачены здания Генерального консульства России в Сан-Франциско и Торгового представительства в Вашингтоне, которые находятся в российской собственности и обладают дипломатическим иммунитетом. Российским представителям также закрыт доступ в арендованные помещения отделения торгпредства в Нью-Йорке», — сказано в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

В связи с этим официальная Москва призывает Вашингтон одуматься и немедленно вернуть российские дипломатические объекты. В противном случае, именно на США ложится вся полнота ответственности продолжающейся деградации отношений между Россией и США, от которых во многом зависит состояние глобальной стабильности и международной безопасности.

«Расцениваем произошедшее как откровенно враждебный акт, грубейшее нарушение Вашингтоном международного права, включая Венские конвенции о дипломатических и консульских сношениях, двустороннюю Консульскую конвенцию», — сказано в заявлении МИД РФ.

На Смоленской площади подчеркнули, что администрация президента Дональда Трампа идёт в русле политики администрации предыдущего президента Барака Обамы, который фактически экспроприировал в декабре прошлого года принадлежащие России загородные дипломатические жилые комплексы около Вашингтона и Нью-Йорка.

«В захваченных зданиях теперь хозяйничают спецслужбы США при поддержке вооруженной полиции», — констатировал МИД РФ.