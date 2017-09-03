Ташкент, 3 сентября, 2017, 14:19 — ИА Регнум. На сайте пресс-службы президента Узбекистана опубликован указ от 2 сентября 2017 года №УП-5177 «О первоочередных мерах по либерализации валютной политики». Указ определяет следующие задачи перед государством на валютном рынке:

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первое, обеспечение в полной мере реализации прав юридических и физических лиц свободно приобретать и продавать иностранную валюту и распоряжаться собственными валютными средствами по своему усмотрению;

второе, исключительное использование рыночных механизмов при установлении курса национальной валюты по отношению к иностранной валюте;

исключительное использование рыночных механизмов при установлении курса национальной валюты по отношению к иностранной валюте; третье, повышение роли рыночных инструментов в использовании валютных ресурсов, создание равных конкурентных условий на валютном рынке для всех хозяйствующих субъектов, повышение стимулирующей роли валютной политики в развитии экспорта в нетрадиционных отраслях, укреплении регионального и международного экономического сотрудничества;

четвертое, улучшение деловой среды и инвестиционного климата, способствующего привлечению во все сектора экономики прямых иностранных инвестиций, знаний и технологий, для непосредственного стимулирования создания качественных рабочих мест и роста производства продукции с высокой добавленной стоимостью;

улучшение деловой среды и инвестиционного климата, способствующего привлечению во все сектора экономики прямых иностранных инвестиций, знаний и технологий, для непосредственного стимулирования создания качественных рабочих мест и роста производства продукции с высокой добавленной стоимостью; пятое, проведение жесткой монетарной политики, направленной на обеспечение стабильности национальной валюты, предусмотрев активное и гибкое использование ее инструментов, развитие рынка государственных ценных бумаг, а также внедрение в практику осуществления операций на открытом рынке и операций по предоставлению ликвидности банкам под залог государственных ценных бумаг;

шестое, сдерживание чрезмерного роста денежной массы посредством координации монетарной и фискальной политики, а также поддержания сбалансированности Государственного бюджета;

сдерживание чрезмерного роста денежной массы посредством координации монетарной и фискальной политики, а также поддержания сбалансированности Государственного бюджета; седьмое, поддержание стабильности банковской системы и повышение ее устойчивости к рискам, в том числе за счет принятия эффективных мер превентивного характера по смягчению возможных негативных воздействий либерализации валютной политики на финансовое состояние банков;

восьмое, принятие необходимых мер государственной поддержки предприятий базовых отраслей, обеспечивающих их эффективное функционирование в новых условиях валютной политики;

принятие необходимых мер государственной поддержки предприятий базовых отраслей, обеспечивающих их эффективное функционирование в новых условиях валютной политики; девятое, осуществление всесторонних адресных мер социальной поддержки, позволяющих минимизировать негативные последствия либерализации валютной политики на уровень жизни социально уязвимых слоев населения.

С 5 сентября 2017 года в Узбекистане согласно указа вводятся следующие правила на валютном рынке:

Юридические лица Республики Узбекистан могут без ограничения приобретать в коммерческих банках иностранную валюту для оплаты по текущим международным операциям (импорт товаров, работ и услуг, репатриация прибыли, погашение кредитов, выплата командировочных расходов и другие переводы неторгового характера); Физические лица-резиденты Республики Узбекистан могут свободно продавать в обменных пунктах и приобретать иностранную валюту в конверсионных отделах коммерческих банков в соответствии с действующим порядком с зачислением купленных средств на международные платежные карты и использовать их за границей без каких-либо ограничений; Индивидуальным предпринимателям без образования юридического лица, занимающимся импортом потребительских товаров, разрешается приобретать, в порядке, установленном для физических лиц, иностранную валюту через банковские счета; Отменяется требование обязательной продажи выручки в иностранной валюте экспортеров, независимо от их формы собственности; Индивидуальные предприниматели без образования юридического лица, а также фермерские хозяйства, имеющие доходы в иностранной валюте, могут снимать наличную иностранную валюту со своих банковских счетов.

Таким образом, практике, когда в стране существуют 2 рынка и 2 курса национальной валюты приходит конец.