Киев, 20 июня, 2024, 22:37 — ИА Регнум. Российских предпринимателей-миллиардеров, братьев Аркадия и Игоря Ротенбергов, на Украине объявили в розыск. Об этом есть информация на официальном сайте МВД страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Аркадий Ротенберг

Бизнесмены числятся в категории лиц, «которые скрываются от органов досудебного расследования» с августа 2022 года. Их обвиняют по трём одинаковым статьям УК Украины.

В том числе Ротенбергам инкриминируется статья 110-2 ч.4 украинского Уголовного кодекса — финансирование действий, направленных на захват государственной власти, изменение границ территории или госграницы Украины.

В феврале 2024 года руководитель Фонда госимущества Украины Виталий Коваль заявил, что на Украине начался процесс приватизации конфискованной государством доли в крупном торгово-развлекательном центре Ocean Plaza в Киеве, бенефициарами которой являлись братья Ротенберги.

Позже минюст Украины заявил, что власти страны конфисковали различные объекты недвижимости и иного имущества, якобы принадлежавшие российским предпринимателям Владимиру Евтушенкову, Олегу Дерипаске, сенатору от Крыма Сергею Цекову и Аркадию Ротенбергу.

Как сообщало ИА Регнум, Европейский суд юстиции в Люксембурге на заседании 19 июня отклонил иск Игоря Ротенберга, который требовал отменить введённые в отношении него санкции Евросоюза.

В санкционный список ЕС Ротенберг был включён в апреле 2022 года в рамках четвёртого пакета антироссийских ограничений.

Ранее санкции в отношении Ротенберга также ввели США и Великобритания.

Российский бизнесмен Михаил Фридман намерен получить компенсацию в размере 15,8 млрд долларов за свои активы, замороженные Люксембургом в рамках санкций. По этим данным, представители Фридмана предложили правительству Люксембурга приступить к переговорам о выплате бизнесмену компенсации за активы, «экспроприированные» герцогством. В случае отказа совладелец консорциума «Альфа-Групп» намерен подать иск в международный арбитраж.