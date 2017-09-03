Сеул, 3 сентября, 2017, 13:32 — ИА Регнум. Власти Южной Кореи и США рассмотрят возможность военного ответа на действия Корейской Народно-Демократической Республики. Об этом сегодня, 3 сентября, сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап» со ссылкой на заявление южнокорейских военных.

U.S. Army Южнокорейские солдаты

Сообщается, что власти Южной Кореи достигли договорённости с властями США рассмотреть все возможные варианты ответа на очередные северокорейские ядерные учения, в том числе — военные ответ.

Напомним, ранее сегодня власти КНДР заявили, что в стране было проведено шестое успешное ядерное испытание. Речь идёт о водородной бомбе примерной мощностью в 100 килотонн.

Косвенное подтверждение успешного проведения ядерного испытания в КНДР стала информация о подземных толчках, эпицентр которых находился в районе северокорейского ядерного полигона.