Пекин, 3 сентября, 2017, 11:58 — ИА Регнум. Власти Китайской Народной Республики решительно осудили ядерные испытания в Корейской Народно-Демократической Республике. Об этом сегодня, 3 сентября, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Китая.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ким Чен Ын

Напомним, ранее власти КНДР заявили о проведении успешного испытания водородной бомбы. Южнокорейские военные и сейсмологи зафиксировали подземные толчки, предположительно, вызванные подземным ядерным взрывом, в районе северокорейского ядерного полигона.

Власти Японии заявили решительный протест в связи с очередным ядерным взрывом в КНДР.

Геологическая служба США также подтвердила информацию о подземном взрыве.