Москва, 3 сентября, 2017, 11:18 — ИА Регнум. Российская Федерация уничтожила все запасы боеприпасов, снаряжённых боевым отравляющим веществом люизит. Об этом сегодня, 3 сентября, заявил журналистам начальник Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия генерал-полковник Валерий Капашин.

Люизит. Плакат

Он заявил, что запасы люизита в России уничтожены вслед за запасами таких отравляющих веществ, как иприт, зоман и зарин.

«На последнем российском объекте по хранению и уничтожению химического оружия «Кизнер» сегодня завершено уничтожение химических боеприпасов, снаряженных отравляющим веществом люизит», — сказал генерал Капашин.

Также генерал сообщил, что России осталось уничтожить только небольшую партию химических боеприпасов, снаряжённых отравляющим веществом типа VX. Ожидается, что эти боеприпасы будут уничтожены в ближайшие недели.

После уничтожения боеприпасов с отравляющим веществом типа VX Россия выполнит все взятые на себя обязательства в рамках международной Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении.

Напомним, объект «Кизнер» в Удмуртии остаётся последним в Российской Федерации действующим объектом по уничтожению химического оружия.

Люизит — это боевое отравляющее вещество кожно-нарывного действия, названо по имени американского химика Уинфорда Ли Льюиса.