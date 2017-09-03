Бразилиа, 3 сентября, 2017, 10:33 — ИА Регнум. «Кто знает, что бы получилось из программы приватизации, предложенной Темером, если бы не Китай, — размышляет корреспондент испанской El País Хавьер Фонтеглория. — Завершившийся в пятницу визит в Бразилию лидера Поднебесной Си Цзинпиня позволит латиноамериканской республике вздохнуть с облегчением: несмотря на разговоры о неблагоприятных перспективах бразильской экономики, лидер КНР недвусмысленно продемонстрировал растущий интерес возглавляемого им государства к Бразилии».

Beto Barata/Presidência da República Мишел Темер

«В ходе визита было подписано 14 двусторонних соглашений, в том числе на открытие новой кредитной линии для Банка Бразилии на 300 миллионов долларов и для Банка развития Бразилии — еще на $ 3 миллиарда. Китайская национальная атомная корпорация (China National Nuclear Corporation) подписала меморандум о намерениях с бразильской энергетической фирмой Eletrobras с целью продолжения строительства АЭС Angra III, — сообщает журналист. — Последнее фактически означает, что Eletrobras вольется в китайскую компанию: здесь интересы Темера, выставившего бразильского энергетического колосса на глиняных ногах на приватизацию, совпали с заинтересованностью Пекина в расширении представительства в энергетической сфере Бразилии».

«Участвуя в бразильской программе приватизации, крупнейшей за последние 20 лет, Китай удваивает объем своего присутствия в этой латиноамериканской республике, фактически спасая ее от экономического краха», — резюмирует Фонтеглория.