Тбилиси, 3 сентября, 2017, 10:31 — ИА Регнум. Легкая и тяжелая бронетехника из США прибыла в Грузию для участия в многонациональных военных учениях Agile Spirit 2017. По информации министерства обороны Грузии, прибывшие в Потийский порт танки типа M1 Abrams, бронетранспортеры LAV и другая техника уже погружены на железнодорожные платформы и отправлены в Ахалцихе, на полигон «Орфоло».

Mod.gov.ge Американская бронетехника прибывает в Грузию

Бронетехнику морской пехоты США в Поти встречал первый заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Грузии полковник Николоз Джанджгава.

Организаторами учений Agile Spirit 2017 являются Западное командование сухопутных войск Вооруженных сил Грузии и силы Корпуса морской пехоты США в Европе и Африке. Учения будут проходить на полигоне «Орфоло» и в бронетанковом учебном центре имени лейтенанта Шоты Хурцидзе.

Цель учений — обеспечение готовности к совместным операциям в составе Сил быстрого реагирования НАТО и к реагированию на кризисы, улучшение взаимодействия между участвующими в учениях подразделениями на тактическом уровне, слияние пехотных и моторизированных подразделений, усовершенствование взаимоотношений с США и партнерскими странами.

Полевые и командно-штабные фазы учений официально откроются 3 сентября и завершатся 11 сентября показательными учениями.

Учения Agile Spirit проводятся в Грузии ежегодно с 2011 года в рамках сотрудничества между Грузией и США с целью подготовки грузинских подразделений к участию в миротворческих операциях. С 2015 года эти учения проходят под эгидой НАТО.