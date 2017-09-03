Токио, 3 сентября, 2017, 09:19 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Японии Таро Коно считает, что землетрясение в Корейской Народно-Демократической Республике на самом деле было очередным ядерным испытанием. Об этом сегодня, 3 сентября, сообщает NHK.

Nicolas Raymond Ядерное оружие

«Мы пришли к выводу, что Северная Корея провела ядерное испытание», — заявил Коно.

Напомним ранее сегодня премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что его страна заявит решительный протест, если окажется, что землетрясение в КНДР на самом деле — ядерные испытания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, южнокорейские сейсмологи и военные заявили, что на территории Северной Кореи произошло странное землетрясение. Затем военные заявили, что, скорее всего, речь идёт о ядерных испытаниях, а не о землетрясении.

Геологическая служба США также заявила, что на территории Северной Кореи произошёл мощный подземный взрыв.