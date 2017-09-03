Петропавловск-Камчатский, 3 сентября, 2017, 09:03 — ИА Регнум. У берегов Камчатки МЧС России объявило штормовое предупреждение. Об этом сегодня, 3 сентября, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Камчатскому краю.

Иван Айвазовский. Шторм. 1861

Сообщается, что на регион надвигается мощный циклон.

«В отдельных подрайонах Тихого океана, Охотского моря и прибрежных районах Елизовского и Усть-Болшерецкого муниципальных районов, Петропавловск-Камчатского городского округа ожидается усиление ветра», — сказано в сообщении МЧС.

Уточняется, что ветер будет северо-восточным со скоростью 35−40 метров в секунду. Фактически, надвигается ураган.