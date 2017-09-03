Вашингтон, 3 сентября, 2017, 08:54 — ИА Регнум. Геологическая служба США (USGS) классифицировала землетрясение в КНДР, как «подземный взрыв». Об этом сегодня, 3 сентября, сообщается на сайте USGS.

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Сообщается, что подземные толчки были зафиксированы в 48,2 км к северо-западу от северокорейского города Кильчжу в провинции Хамгён-Пукто. Именно в том районе находится северокорейский ядерный полигон.

В Южной Корее уже заявили, что землетрясение в КНДР на самом деле было шестым ядерным испытанием.

В самой Северной Корее пока никак не прокомментировали эту информацию.