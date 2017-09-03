Токио, 3 сентября, 2017, 08:27 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что японская сторона намерена заявить решительный протест в том случае, если землетрясение в КНДР на самом деле было шестым по счету ядерным испытанием в этой стране. Об этом сегодня, 3 сентября, сообщают японские СМИ.

Acdx КНДР

«Если КНДР провела ядерное испытание, мы заявим решительный протест. Это недопустимо», — сказал Абэ.

Также сообщается, что при канцелярии японского премьер-министра уже организован кризисный штаб.

Напомним, ранее сегодня в КНДР произошло землетрясение магнитудой 5,6. По данным Южной Кореи, землетрясение произошло в районе северокорейского ядерного полигона и на самом деле является очередным ядерным взрывом.