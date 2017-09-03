Сеул, 3 сентября, 2017, 08:20 — ИА Регнум. Власти Южной Кореи утверждают, что землетрясение, произошедшее в районе северокорейского ядерного полигона имеет искусственное происхождение и на самом деле было шестым по счёту ядерным испытанием. Об этом сегодня, 3 сентября, сообщает агентство «Рёнхап».

Иван Шилов ИА REGNUM Северокорейское ядерное оружие

Сообщается, что южнокорейские сейсмографы и военные зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 на севере Пхунгери, где расположен северокорейский ядерный полигон.

Землетрясение произошло в 12:36 по местному времени (6:36 мск). Сейчас южнокорейские военные занимаются детальным анализом данных, чтобы наверняка можно было утверждать о проведении в КНДР шестого ядерного испытания.

Ранее стало известно, что в Южной Кореи созвано экстренное заседание Совета национальной безопасности.