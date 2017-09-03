Пхеньян, 3 сентября, 2017, 07:36 — ИА Регнум. На территории Корейской Народно-Демократической Республики произошло землетрясение магнитудой 5,6, возможно, имеющее искусственное происхождение. Об этом сегодня, 3 сентября, сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап».

Ядерное оружие

Сообщается, что Корейское метеорологическое агентство зафиксировало подземные толчки магнитудой 5,6 в районе города Кильчжу провинции Хамгён-Пукто, где расположен ядерный полигон Северной Кореи. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров под землей.

В администрации президента Южной Кореи заявили, что это могло быть не землетрясение, а шестое ядерное испытание, проведённое КНДР. Однако, каких-то точных данных на этот счёт южнокорейская сторона не представила.

Ранее в самой КНДР заявили, что смогли создать компактную ядерную боеголовку, которая может быть размещена на межконтинентальной ядерной ракете.