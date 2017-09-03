Лондон, 3 сентября, 2017, 06:01 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратилась к парламенту в призывом поддержать билль об отмене законов ЕС. Об этом сообщает Reuters.

Великобритания и ЕС

В заявлении Мэй говорится, что документ является единственным важным шагом, который необходим, чтобы избежать резкого перехода для населения и бизнеса при отмене на территории Великобритании законодательства ЕС. Билль «переводит законодательство и обеспечивает правовую преемственность», говорится в сообщении.

Билль об отмене законов ЕС, названный «Великим законопроектом об отмене», Great Repeal Bill, был внесен в парламент 13 июля. В Британии его называют важнейшим для страны за несколько десятилетий.

В документе предусмотрена отмена действия на территории Соединенного Королевства закона «О Европейском сообществе», который был принят в 1972 году и провозгласил законодательство ЕС. Также билль должен будет провозгласить окончание действия законов ЕС в стране.

Первое подробное рассмотрение билля об отмене законов ЕС в британском парламенте намечено на 7 сентября.