Москва, 3 сентября, 2017, 05:45 — ИА Регнум. В ряде районов Перу объявлена чрезвычайная ситуация в связи со вспышкой лихорадки Денге. Об этом 3 сентября сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Москит — переносчик лихорадки Денге

Подъем заболеваемости отмечен в северных департаментах страны: Анкаш, Ика, Ла Либертад, Пьюра и Тумбес — в них заболевание регистрируется в 90% случаев. Министерство здравоохранения Перу не исключает, что 2017 год станет самым неблагополучным по лихорадке Денге.

Отмечается, что в 2017 году в Перу зафиксировано более 71 тыс. случаев заражения, в 63 случаях больные скончались. Показатели заболеваемости выросли в три раза по сравнению с 2016 годом.

Переносит вирус, вызывающий лихорадку Денге, комар желтолихорадочный (Aedes aegypti). От человека к человеку отсутствии переносчика инфекция не передается.

В ведомстве напомнили российский гражданам, отправляющимся в Перу и другие страны, где распространена инфекция, о мерах профилактики. Так, туристам рекомендовано пользоваться репеллентами и носить одежду с длинным рукавом.

Лихорадка Денге широко распространена в Юго-Восточной Азии, Индии, некоторых странах Африки, в тропическом и субтропическом поясе Северной, Центральной и Южной Америки.

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