Джезказган, Казахстан, 3 сентября, 2017, 05:23 — ИА Регнум. Экипаж транспортного пилотируемого корабля (ТПК) «Союз МС-04», покинувшего Международную космическую станцию (МКС), эвакуирован из спускаемого аппарата после успешной посадки. Об этом 3 сентября сообщает пресс-служба Центра управления полетами.

Mil.ru На месте приземления спускаемой капсулы

«Все операции по спуску с орбиты и приземлению прошли штатно. Самочувствие вернувшихся на Землю членов экипажа хорошее», — говорится в сообщении.

Спускаемый аппарат приземлился в казахстанской степи в 04:22 мск. На нем на землю вернулись участники 50-й, 51-й и 52-й длительных экспедиций на МКС — российский космонавт Фёдор Юрчихин, американские астронавты Джек Фишер и Пегги Уитсон.

На орбите Юрчихин и Фишер провели 136 суток, а Уитсон — 290 суток. Кроме того, российский космонавт совершил свой девятый выход в открытый космос.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября в 00:58 ТПК «Союз МС-04» отстыковался от МКС. За время, проведенное на орбите Земли, члены экипажа станции проводили научные исследования и эксперименты, занимались дооснащенией ее оборудованием.

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