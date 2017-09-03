Вашингтон, 3 сентября, 2017, 05:09 — ИА Регнум. Члены семей российских дипломатов, проживавшие на территории торгового представительства РФ в Вашингтоне, переехали в посольство. Об этом сообщил пресс-секретарь посольства Николай Лахонин, передает 3 сентября НТВ.

Aaron Siirila Здание посольства России в Вашингтоне

По его словам, семьи шести дипломатов размещены на территории посольства РФ в Вашингтоне. Все связанные с переездом вопросы удалось решить, добавил Лахонин.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госдепартамент США потребовал от российской стороны до 2 сентября закрыть генконсульство в Сан-Франциско, а также освободить здания торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке. 2 сентября сотрудники американских спецслужб приступили к обыскам в дипмиссиях.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала происходящее бессмысленной и незаконной «адской клоунадой», а обыски — операцией «Дуря в мустыне».

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