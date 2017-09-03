Париж, 3 сентября, 2017, 04:51 — ИА Регнум. По меньшей мере 15 участников музыкального фестиваля во Франции пострадали от удара молнии. Об этом говорится в заявлении префекта департамента Мерт и Мозель, опубликованном в Facebook.

Молния

Инцидент произошел днем 2 сентября в коммуне Азрай, где проходит фестиваль Vieux Canal. Разряд атмосферного электричества поразил группу людей, известно о 15 пострадавших, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

На место происшествия прибыли две команды врачей, 60 пожарных и три полицейских патруля. Как сообщила радиостанция France Info, местные власти и организаторы фестиваля отменили все мероприятия, намеченные на вечер 2 сентября.

Музыкальный фестиваль Vieux Canal, в рамках которого выступают молодые исполнители, проводится в коммуне Азрай каждый год. 1 сентября открылся пятый по счету фестиваль.

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