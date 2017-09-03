Санкт-Петербург, 3 сентября, 2017, 04:42 — ИА Регнум. Многосерийная картина «Матильда» на основе одноименного фильма выйдет на экраны в 2019 году. Об этом рассказал режиссер Алексей Учитель, передают «Вести».

Цитата из к/ф «Матильда». Реж. Алексей Учитель. 2017. Россия В маске

По словам Учителя, многосерийная версия картины будет включать четыре эпизода. Какой канал будет транслировать сериал, пока неизвестно. Премьера полнометражного фильма состоится в России 26 октября, отметил режиссер.

Напомним, вокруг исторического фильма Алексея Учителя «Матильда», еще не вышедшего на экраны, разгорелся скандал. По мнению депутата Госдумы («Единая Россия») Натальи Поклонской, картина оскорбляет память царя Николая II и чувства верующих. Поклонская призвала запретить показ фильма.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа киностудия Алексея Учителя «Лендок» в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга подверглась нападению неизвестных — в здание бросили бутылку с зажигательной смесью. Существенного возгорания не произошло. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

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