Королёв, Московская область, 3 сентября, 2017, 04:26 — ИА Регнум. Процедура отстыковки транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-04», на борту которого находятся российский космонавт и два астронавта НАСА, прошла успешно. Об этом 3 сентября сообщает пресс-служба Центра управления полетами (ЦУП).

Thegreenj Космический корабль

Отстыковка произошла 3 сентября в 00:58 мск. На борту «Союза» на землю возвращаются участники 50-й, 51-й и 52-й длительных экспедиций на МКС — российский космонавт Фёдор Юрчихин, американские астронавты Джек Фишер и Пегги Уитсон.

Во время нахождения на МКС экипаж проводил научно-прикладные исследования и эксперименты, выполнял работы по поддержанию работоспособности станции и дооснащению ее оборудованием. Фёдор Юрчихин в девятый раз совершил выход в открытый космос.

Отмечается, что посадка корабля должна произойти в 04:22 мск на территории Казахстана, в 148 км к юго-востоку от города Джезказган.

Читайте также: Роскосмос готовит семь космических запусков