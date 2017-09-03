Париж, 3 сентября, 2017, 04:09 — ИА Регнум. Французская компания L'Oreal уволила чернокожую модель-трансгендера Монро Бергдорф за расистские высказывания в адрес белых. Соответствующее заявление руководства компании опубликовано в микроблоге в Twitter.

Расизм

«L'Oreal поддерживает многообразие. Комментарии Бергдорф расходятся с ценностями компании, и мы приняли решение прекратить сотрудничество с ней», — пояснили в компании.

Модель, представляющая бренд в Великобритании, отреагировала на заявление L'Oreal, опубликовав его на своей странице в Facebook вместе с комментарием. Она отметила, что от моделей, участвующих в промокампании о многообразии в обществе, требуется «сидеть тихо и улыбаться».

При этом, по словам Бергдорф, они должны молчать, что недостаточность многообразия проистекает из расизма. Бергдорф также призвала к бойкоту парфюмерно-косметической компании.

Ранее британские СМИ процитировали запись модели в Facebook, где она утверждала, что раса белых существует благодаря уничтожению людей с другим цветом кожи. Позже Бергдорф заменила свой пост другим, где говорилось о том, что никого лично она не обвиняет, однако речь идет о дискриминационной ситуации, складывавшейся веками. Контракт с Бергдорф был заключен компанией L'Oreal 31 августа.