Вашингтон, 3 сентября, 2017, 03:47 — ИА Регнум. Соединенные Штаты Америки могут разорвать соглашение о свободной торговле с Южной Кореей (KORUS). Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает Reuters.

U.S. Army Флаги США и Южной Кореи

«Это очень занимает меня», — ответил Трамп на вопрос журналиста о том, существует ли перспектива выхода США из KORUS.

В период своей предвыборной кампании Трамп не раз критически отзывался о соглашении, называя его примером недостаточного профессионализма предыдущего президента Барака Обамы. По утверждениям Трампа, из-за договора с Южной Кореей США потеряли десятки тысяч рабочих мест.

Издание The Washington Post, ссылаясь на источники в Белом доме, сообщает о том, что Трамп отдал распоряжение о подготовке документов для выхода из торгового соглашения с Сеулом.

Отмечается, что ряд ведущих советников, в числе которых глава Пентагона Джеймс Мэттис, стараются удержать президента от такого шага. По их мнению, разрыв договора чреват «торговой войной» с Сеулом и ослаблением позиций Южной Кореи на фоне обострения ситуации вокруг ракетной программы КНДР.