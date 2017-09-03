Москва, 3 сентября, 2017, 03:13 — ИА Регнум. Обыски российских дипломатических учреждений на территории США являются бессмысленной и незаконной клоунадой. Так охарактеризовала происходящее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дядюшка Сэм

«Смотрю кадры обысков сотрудниками ФБР российских загранучреждений и понимаю, что это какая-то адская клоунада, тупая, незаконная, бессмысленная, — написала Захарова на своей странице в Facebook. — Зачем?! Показать всю мощь американских спецслужб? Показали — теперь мы видели всё».

Дипломат отметила, что сами сотрудники ФБР, проводящие осмотр помещений, испытывают стыд. Им приходится взламывать замки и проверять содержимое бельевых шкафов, при этом они стараются не попасть в объективы камер.

«Одним словом — «Дуря в мустыне». Под таким названием войдёт в историю операция ФБР по обыску российских загранпредставительств в США», — заявила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа официальный Вашингтон потребовал от российской стороны освободить здание генерального консульства РФ в Сан-Франциско, а также помещения, занимаемые торговыми представительствами в Вашингтоне и Нью-Йорке. 2 сентября в дипмиссиях началась процедура осмотра помещений.

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