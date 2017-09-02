Вашингтон, 3 сентября, 2017, 02:50 — ИА Регнум. Российские дипломаты освободили помещения генерального консульства в Сан-Франциско и здания торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке. Об этом сообщил высокопоставленный представитель госдепартамента США, передает 3 сентября RT.

Eugene Zelenko Генеральное консульство Российской Федерации в Сан-Франциско

Американский дипломат подтвердил, что правительство России выполнило распоряжение о том, что консульство и два здания торгпредств должны быть освобождены. Он отметил, что в дальнейшем российская сторона не сможет пользоваться зданиями для дипломатических или консульских целей.

Представитель госдепа пояснил, что российские дипломаты, для которых территория дипмиссий являлась домом, успеют собрать вещи. Для этого им выделят достаточное количество времени.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа американская сторона потребовала от России закрыть генконсульство в Сан-Франциско и торговые представительства, находящиеся в Вашингтоне и Нью-Йорке. 2 сентября в зданиях начались обыски.

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