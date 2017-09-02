Богота, 3 сентября, 2017, 02:08 — ИА Регнум. Гражданин России армянского происхождения Арсен Восканян, находившийся в плену у колумбийских повстанцев, был убит при попытке к бегству в апреле 2017 года. Об этом заявил представитель группировки ELN, передает Reuters.

Silvia Andrea Moreno Колумбийские повстанцы

По словам боевика, называющего себя Йерсоном, Восканяну удалось захватить гранату, взорвать ее и ранить нескольких повстанцев. После этого мужчину застрелили.

«Взорвалась граната. Несколько наших парней были ранены, группа из пяти парней. Он бежал, его застрелили», — пояснил повстанец и добавил, что вопрос о передаче тела погибшего будет обсуждаться.

Как отмечает агентство, данные о гибели российского гражданина подтвердил еще один источник.

Как сообщало ИА REGNUM, Арсен Восканян был похищен боевиками повстанческой группировки Армия национального освобождения (АНО) в ноябре 2016 года, когда занимался ловлей ядовитых лягушек в джунглях. Российское посольство при посредничестве Красного креста выступило с требованием освободить Восканяна.

В апреле 2017 года представители АНО заявили о том, что заложника готовили к освобождению, однако во время перевозки он напал на конвоиров, завладел их оружием и открыл огонь. Пятеро повстанцев и сам Восканян получили ранения, однако мужчине якобы удалось скрыться.

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