Киев, 3 сентября, 2017, 01:45 — ИА Регнум. Телеведущий Валдис Пельш и актер Владимир Конкин занесены в базу данных скандального украинского сайта «Миротворец». Их фамилии появились на ресурсе 2 сентября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Пельш оказался в черном списке за «сознательное нарушение государственной границы» Украины и за то, что поддерживал воссоединение Крыма с Россией. Шоумен наиболее известен российским зрителям как ведущий телепередач «Угадай мелодию» и «Розыгрыш».

Владимир Конкин исполнил главные роли в советских картинах «Как закалялась сталь», «Место встречи изменить нельзя», «Аты-баты, шли солдаты…».

Кроме того, в базе данных оказались актеры Юрий Анпилогов и Елена Переслени, посещавшие регион, а также певица Юлия Беретта и барабанщица Юлиана Нестерова, выступавшие на концерте в Луганске.

Напомним, созданный украинскими радикалами сайт «Миротворец» публикует имена деятелей культуры, журналистов, представителей Донецкой и Луганской народных республик, якобы нарушающих законы Украины. Зачастую в базу данных сайта попадают российские артисты, посещавшие Крым.

Так, в черном списке «Миротворца» — экс-чемпион мира по боксу, депутат Госдумы («Единая Россия») Николай Валуев, руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт, юморист Евгений Петросян, актер Сергей Безруков и многие другие.

Как сообщало ИА REGNUM, Крым вошел в состав России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Киев называет полуостров «временно оккупированной территорией», несмотря на неоднократные заявления российской стороны о законности процедуры голосования.

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