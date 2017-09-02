Хьюстон, США, 3 сентября, 2017, 01:23 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп вновь посетил районы штатов Техас и Луизиана, пострадавшие от урагана «Харви». В поездке главу государства сопровождала супруга Меланья, передает Reuters.

Whitehouse.gov Дональд Трамп в Техасе

Дональд и Меланья Трамп побывали на стадионе в Хьюстоне, где в настоящее время развернут центр временного пребывания для пострадавших от стихии. Американский президент пообщался с несколькими жителями центра.

Затем Трамп и его супруга направились в церковь в пригороде, где также живут люди, потерявшие кров. Здесь они помогли разгрузить гуманитарную помощь и поучаствовали в раздаче еды.

Кроме того, президент встретился со спасателями и добровольцами — участниками операций по поиску выживших. Трамп поблагодарил их за самоотверженность, а их работу назвал «фантастической».

Напомним, мощный ураган «Харви» обрушился на штат Техас в ночь на 26 августа. От разгула стихии пострадали также районы соседней Луизианы. Жертвами вызванных ураганом наводнений стали по меньшей мере 50 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп запросил у Конгресса $7,85 млрд для первоначального финансирования программы восстановления районов, пострадавших от урагана. По оценкам экспертов, общий ущерб, причиненный «Харви», превышает $100 млрд. Этот ураган стал самым разрушительным из тех, что обрушились на территорию США за 12 лет. В 2005 году ураган «Катрина» нанес огромный ущерб Новому Орлеану.

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