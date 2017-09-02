Сан-Франциско, США, 3 сентября, 2017, 00:53 — ИА Регнум. Представители американских спецслужб приступили к осмотру здания российского генерального консульства в Сан-Франциско. Соответствующие видеозаписи опубликованы на странице МИД России в социальной сети Facebook.

Sanfrancisco.mid.ru Генеральное консульство России в Сан-Франциско

Ролики названы видеосвидетельством «противоправных действий американских властей». В МИД отметили, что речь идет о вторжении на территорию российских дипломатических объектов, что является нарушением и международного права, и американского законодательства.

«Начинаем с материалов из Генерального консульства России в Сан-Франциско, в котором ФБР проводит обыск», — говорится в описании первого видео.

Запись, сделанная в Сан-Франциско у здания генерального консульства РФ, запечатлела два черных автомобиля, которые въезжают на подземную парковку. Затем из машин выходят несколько мужчин.

Еще одно видео снято в Вашингтоне, у здания торгпредства РФ. На нем видны мужчины, быстрым шагом входящие внутрь ограды здания.

Другой ролик изображает мужчину в кепке, влезающего на стремянку. Он снимает панель навесного потолка, на протяжении нескольких секунд осматривает нишу, затем возвращает панель на место и слезает с переносной лестницы.

На третьем видео мужчина в голубой рубашке стучится в комнаты с номерами. Ему открывают дверь, он быстро окидывает помещения взглядом, после чего идет к следующей двери.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова анонсировала на своей странице в Facebook публикацию фото и видеоматериалов об обысках в дипмиссиях РФ в США. Процедуру дипломат иронично назвала «торжеством демократии».

Захарова также рассказала о приемах информационной войны, ведущейся против России. Сотрудники генконсульства России в Сан-Франциско якобы попросили у американской стороны политического убежища. Такие сведения являются «фейком», пояснила она.

31 августа США потребовали от России закрыть генконсульство в Сан-Франциско. Кроме того, должны быть закрыты российские торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке.

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