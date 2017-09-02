Балашиха, Московская область, 3 сентября, 2017, 00:28 — ИА Регнум. Пилот, управлявший рухнувшим во время показательного полета в Подмосковье Ан-2, старался увести самолет от толпы зрителей. Перед крушением Ан-2 на низкой высоте выполнял фигуру высшего пилотажа — «бочку», передает НТВ.

Mmsut.sledcom.ru На месте авикатастрофы

«Самолет шел курсом на зрителей. Не исключено, что что-то случилось во время маневра. Вероятно, чтобы не упасть на толпу зрителей, пилот уводил самолет левым креном под 90 градусов, но высоты не хватило», — рассказал один из свидетелей происшествия Игнат Соловей.

По словам мужчины, самолет сильно задел концом левого крыла взлетно-посадочную полосу. За скольжением по земле последовал переворот самолета, затем возгорание и взрыв.

На борту Ан-2 находились пилот Дмитрий Сухарев и фотограф-любитель Борис Тылевич, оба они погибли.

Как рассказал руководитель пресс-службы ДОСААФ Игорь Филимонов, Дмитрий Сухарев был летчиком с большим опытом, специалистом, который отлично знал и чувствовал такой самолет.

«По всей видимости, его опыт помог ему в последний момент увести воздушное судно в сторону от зрителей авиационного праздника», — пояснил Филимонов.

От имени ДОСААФ он выразил соболезнования родным и близким погибших. Отмечается, что организация окажет помощь в организации похорон.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября в подмосковной Балашихе разбился самолёт Ан-2. Трагедия произошла во время показательного полета. Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СКР приступило к доследственной проверке.