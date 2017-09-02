Москва, 2 сентября, 2017, 22:57 — ИА Регнум. До 93,8 млн рублей сократилась задолженность Российского футбольного союза (РФС) перед кредиторами. Об этом, как передает Rusfootball.info, сообщил вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко.

Футбол и долги

«Нам удалось стабилизировать экономическую ситуацию, — сказал он. — Финансовое оздоровление — одна из центральных задач».

По его словам, спонсоры РФС, которые когда-то уходили, вернулись.

«Независимый аудит показал, что теперь РФС больше ничего не угрожает», — заявил Мутко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 декабря 2016 г. глава финансового комитета РФС Евгений Гинер, комментируя представленный на исполкоме организации финансовый отчёт, заявил, что долги организации будут полностью погашены в 2017 году.

Читайте также: Глава финансового комитета РФС: «Долги закроем в следующем году»