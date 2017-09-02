Москва, 2 сентября, 2017, 22:39 — ИА Регнум. По факту пожара в квартире одного из жилых домов на северо-востоке Москвы, в результате которого погиб один человек, проводится доследственная проверка. Об этом сообщает главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по городу.

Пожар

Трагедия произошла в субботу, 2 сентября, в одном из жилых домов по улице Новоалексеевская.

«В квартире (…) произошло возгорание, — говорится в сообщении. — После ликвидации пожара было обнаружено тело мужчины. С места происшествия госпитализирована в больницу мать погибшего».

Следственно-оперативная группа, прибывшая на место ЧП, устанавливает все обстоятельства произошедшего.