Тутаев, Ярославская область, 2 сентября, 2017, 22:19 — ИА Регнум. В городе Тутаеве (Ярославская область) подведены итоги масштабного опроса по переименованию города, который проводили более 120 интервьюеров Федерального Агентства по культурно-социальным исследованиям общества (АКСИО), сообщает 2 сентября корреспондент ИА REGNUM.

ИА Красная Весна Проведение социологического опроса в Тутаеве

Предварительный подсчет результатов волеизъявления жителей Тутаева завершился в 21:10 мск. Своё мнение высказали 6641 человек, то есть более 16,43% жителей города.

Из них за переименование Тутаева в Романов-Борисоглебск отдали свои голоса 1748 человек (26,32%). За сохранение нынешнего названия города, Тутаев, высказались 4874 человека (73,39%).

Опрос стартовал 2 сентября в 10:00 мск и завершился в 18:00 мск. Жителям Тутаева задавался один вопрос: «Поддерживаете ли Вы переименование города в Романов-Борисоглебск?». Подведение итогов опроса и подсчет голосов проходило в городе Тутаев в условиях прямой видеотрансляции в соцсетях.

Во время подсчета организаторы и участники опроса отвечали на вопросы, поступавшие от зрителей.

Опрос проводили интервьюеры, приехавшие из разных регионов Роccии: Москвы и Московской области, Твери, Калуги, Рязани, Орла, Нижнего Новгорода, Тулы, Санкт-Петербурга, Ярославля и Саратова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Тутаеве уже поднимался вопрос о переименования города: до 1918 года Тутаев носил имя Романов-Борисоглебск, потом его переименовали в честь погибшего в 1918 году красноармейца Ильи Тутаева. В ноябре 2016 года по предложению Ярославской областной думы Госдума России приняла в первом чтении законопроект о переименовании города.

Во втором чтении принятия законопроекта не произошло. В декабре 2016 года врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов пообещал жителям города провести по этому вопросу референдум. Позже выяснилось, что такой референдум провести невозможно, так как переименование города не относится к вопросам местного значения.

При этом ранее уже проводились разные опросы, которые противники переименования не считают объективными. По заявлениям организаторов этих опросов, за переименование в Романов-Борисоглебск выступали 75% жителей города.