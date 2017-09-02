СКР выясняет обстоятельства ЧП с вертолетом в Санкт-Петербурге
Санкт-Петербург, 2 сентября, 2017, 21:59 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге из-за задымления двигателя не смог подняться в воздух вертолет Ми-8. Об этом сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации (СКР).
«В ходе осмотра вертолета, находящегося на вертолетной площадке на территории Петропавловской крепости, со слов командира воздушного судна установлено, что при запуске двигателя вертолета, произошло задымление в двигателе, в связи с чем командиром принято решение отказаться от взлета до устранения неисправностей», — говорится в сообщении.
В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники специальных служб, которые выясняют причины возникновения нештатной ситуации.
«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.