Санкт-Петербург, 2 сентября, 2017, 21:59 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге из-за задымления двигателя не смог подняться в воздух вертолет Ми-8. Об этом сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации (СКР).

Vitaly V. Kuzmin Вертолёт Ми-8

«В ходе осмотра вертолета, находящегося на вертолетной площадке на территории Петропавловской крепости, со слов командира воздушного судна установлено, что при запуске двигателя вертолета, произошло задымление в двигателе, в связи с чем командиром принято решение отказаться от взлета до устранения неисправностей», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники специальных служб, которые выясняют причины возникновения нештатной ситуации.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.