Тула, 2 сентября, 2017, 21:16 — ИА Регнум. При падении дельтаплана в Ясногорском районе Тульской области погибли 2 человека. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по региону.

Clément Bucco-Lechat Полёт на дельтаплане

«2 сентября житель деревни Ревякино Ясногоского района Тульской области, имея в пользовании собственный дельтаплан, осуществил полет совместно с несовершеннолетней девочкой, в процессе которого при приземлении произошло возгорание дельтаплана, что стало причиной смерти обоих пассажиров», — говорится в сообщении.

По факту падения дельтаплана проводится доследственная проверка.

Причины ЧП пока неизвестны.