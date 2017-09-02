СКР начал проверку после падения дельтаплана в Тульской области
Тула, 2 сентября, 2017, 21:16 — ИА Регнум. При падении дельтаплана в Ясногорском районе Тульской области погибли 2 человека. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по региону.
Clément Bucco-Lechat
Полёт на дельтаплане
«2 сентября житель деревни Ревякино Ясногоского района Тульской области, имея в пользовании собственный дельтаплан, осуществил полет совместно с несовершеннолетней девочкой, в процессе которого при приземлении произошло возгорание дельтаплана, что стало причиной смерти обоих пассажиров», — говорится в сообщении.
По факту падения дельтаплана проводится доследственная проверка.
Причины ЧП пока неизвестны.