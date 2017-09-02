Стамбул, Турция, 2 сентября, 2017, 20:57 — ИА Регнум. Сборная России по баскетболу переиграла команду Сербии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы. Встреча, прошедшая 2 сентября в Стамбуле, завершилась со счетом 75:72.

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Самым результативным в составе российской команды стал защитник Алексей Швед, набравший 22 очка.

Напомним, ранее сборная России по баскетболу обыграла команду Турции в первом матче на Евробаскете-2017.

Баскетбол. Чемпионат Европы. Группа D

Россия — Сербия — 75:72 (18:21, 22:17, 18:13, 17:21).