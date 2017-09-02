Балашов, Саратовская область, 2 сентября, 2017, 20:52 — ИА Регнум. Вместе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, временно исполняющийм обязанности губернатора Саратовской области Валерием Радаевым и художественным руководителем Театра наций Евгением Мироновым в Балашов на открытие фестиваля «Театральное Прихоперье» прибыла и народная артистка России Чулпан Хаматова.

Saratov.gov.ru На церемонии открытия фестиваля «Театральное Прихопёрье»

Гости прошли мимо лавок мастеров и по скверу в центре Балашова, где их встречали Дама с собачкой, Александр Пушкин, Денис Давыдов и другие исторические и литературные персонажи.

В пешеходной зоне высоких гостей приветствовали артисты, представляющие императрицу Екатерину Великую и ее свиту. «Императрица» поблагодарили Вячеслава Володина за развитие традиций меценатства и поддержку искусства в Балашове.

Почетные гости поднялись на открытую театральную площадку, перед которой уже ожидало несколько сотен горожан.

«Сегодня исторический момент. Как на территории Балашова, так и Саратовской области. Сто лет вашему театру. Не могло такое чудо свершиться само по себе, поэтому я хотел бы сказать слова благодарности Вячеславу Володину», — цитирует ИА «Свободные новости» слова временнно исполняющего обязанности губернатора Саратовской области Валерия Радаева.

Евгений Миронов в своем выступлении отметил, что приехал не просто как турист. Он пристально интересовался тем, что происходит в мире культуры Саратовской области, и гордится тем, что в федеральном центре проснулся интерес к культуре малых городов, что проявлено в поддержке театрального фестиваля малых городов, к которому Миронов имеет прямое отношение. В малых городах, как отметил артист, не всегда есть место, куда можно пойти, но если такое место будет, люди не будут уезжать в более крупные центры.

«Поздравляю с праздником «Театральное Прихоперье». Возможно было это еще вчера? Вряд ли. Но теперь мечта исполнилась. Здесь присутствует первый избранный губернатор Дмитрий Аяцков. Мы вместе с ним были здесь и обсуждали эту проблему. Тридцать лет у театра не было своего здания. То, что мы обсуждали, сегодня состоялось», — заявил Вячеслав Володин в ходе церемонии открытия фестиваля.

Кроме того, Вячеслав Володин обратил внимание на благоустройство сквера, предложил вспомнить, в каком неприглядном виде он находился до сих пор и высказал идею перенести забор сквера как можно дальше, чтобы зеленая зона для горожан расширилась.

Первым спектаклем фестиваля стали «Рассказы Шукшина» с Евгением Мироновым и Чулпан Хаматовой в главных ролях. Для зрителей, которым не хватило места в зале, была организована трансляция в сквере.