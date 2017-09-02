Вашингтон, 2 сентября, 2017, 20:43 — ИА Регнум. Штату Техас, пострадавшему от урагана «Харви», будет оказана помощь. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter.

White Hous Дональд Трамп посещает Центр чрезвычайных ситуаций в Техасе

«Техас: мы с тобой сегодня, с тобой завтра и мы будем с тобой каждый день после, чтобы восстановить, возродить и воссоздать!», — написал глава Белого дома.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ураган «Харви» стал самым разрушительным ураганам на территории США за последние 12 лет. Основной удар стихии пришелся на южные районы штатов Техас и Луизиана. Наибольший урон нанесли интенсивные осадки, которые привели к обширным наводнениям.

Общий ущерб от «Харви» ещё подсчитывается, но эксперты уже сходятся во мнении, что он превысит $100 млрд.

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