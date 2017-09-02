Берлин, 2 сентября, 2017, 20:29 — ИА Регнум. Без участия Российской Федерации нельзя достичь безопасности в Европе. Об этом, как передает Deutsche Welle, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель в своем видеоподкасте, опубликованном в интернете, 2 сентября.

Kremlin.ru Ангела Меркель и Владимир Путин

«Достичь мира в Европе мы можем только вместе с Россией», — заявила канцлер Германии.

Меркель подчеркнула, что всегда выступала за то, чтобы никогда не нарушались положения Основополагающего акта взаимоотношений между НАТО и РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 августа канцлер Германии Ангела Меркель на ежегодной пресс-конференции заявила, что отмена наложенных на Россию ограничений была бы полезна не только Москве, но и Берлину. Однако санкции, по ее словам, могут быть сняты при определенных условиях.

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