Нальчик, 2 сентября, 2017, 19:59 — ИА Регнум. В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии из-за схода селя эвакуированы 525 человек. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике.

07.mchs.gov.ru Спасатели МЧС в зоне схода селя

«По состоянию на 18:10 мск 02 сентября воздушными судами эвакуированы 525 человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 45 туристских групп с общей численностью 236 человек находятся в настоящее время на туристических маршрутах Эльбрусского муниципального района.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на пятницу, 1 сентября, в Кабардино-Балкарии в ущелье Адыл-Су сошел селевой поток, который разрушил дорогу в Баксанском ущелье, ведущую на южный склон Эльбруса.

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