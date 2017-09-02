Дамаск, 2 сентября, 2017, 19:44 — ИА Регнум. Вооруженные силы Сирии при поддержке Воздушно-космических сил (ВКС) РФ освободили город Акербат от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом, как передает RT, говорится в пресс-релизе Минобороны РФ.

Abkhazian Network News Agency Танк сирийской правительственной армии

«Операция по уничтожению крупной группировки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в восточной части провинции Хама в районе стратегически важного населенного пункта Акербат проводилась при активной поддержке ВКС РФ», — говорится в сообщении.

Уточняется, что авиация уничтожала бронетехнику и опорные пункты террористов, огневые позиции артиллерии, пункты управления и узлы связи.

«В настоящее время подразделения сирийской армии добивают остатки террористических групп ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, военная операция ВКС РФ в Сирии началась 30 сентября 2015 г. С тех пор почти каждый день боевые самолеты РФ совершают боевые вылеты и поражают объекты террористов в САР.