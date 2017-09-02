Донецк, 2 сентября, 2017, 19:37 — ИА Регнум. В конце августа и самом начале сентября в торговых организациях прифронтового Донецка был отмечен наплыв покупателей. Многие вернулись в город после летнего отсутствия, кто-то готовился к первому сентября, кто-то хотел успеть запастись относительно дешевыми продуктами перед началом осеннего подорожания.

Mcxdnr.ru На продовольственной ярмарке в Донецке

Люди активно покупали мясо, причем не только порядком приевшихся кур, но и говядину, и свинину, тем более что цены на мясо в Донецке застыли. Некоторые магазины немного понизили цену на куриные тушки до 99 рублей за килограмм. Это наблюдалось и прошлую неделю. Но в большинстве магазинов их продавали по 105 — 110 рублей.

Приведем несколько примеров средней цены (за килограмм веса) на мясо в Донецке: куриная печень — 140 рублей, цыплята — 110 рублей, куриные желудки — 130 рублей, куриное бедро —140 рублей, куриные лапы — 20−25 рублей. Куропатка — 230 рублей, мякоть свинины — 275 рублей, мякоть говядины — 335 рублей. Говяжья печень — 160 рублей, язык — 480 рублей, легкие — 60 рублей. Приемлемый куриный фарш можно было купить по 150 рублей за килограмм.

Рынок в Донецке постепенно занимает домашняя птица, выращенная на подворьях. Но цена ее на уровне говядины. Так, фарш из домашнего цыпленка идет по 360 рублей. Домашнюю птицу покупают в основном детям.

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При том, что цены в целом остановились, на готовую рыбу они несколько снизились. Так, копченую скумбрию уже можно было купить по 225 рублей, тогда как неделю назад она продавалась по 245 рублей. А цена на соленую сельдь в некоторых торговых точках упала до 79 рублей, тогда как еще недавно она начиналась от 105 рублей. Но крупная атлантическая селедка все равно в пределах 200 рублей.

Свежей рыбы пока в магазинах недостаточно. Правда, есть толстолобик по 97 рублей за килограмм. Но в основном рынок заполнен мороженой рыбой. Это сельдь, скумбрия, минтай, путассу, сайра и другие.

Рыбные консервы люди берут не так часто, их цена высока. Также наблюдается и большой разброс цен в зависимости от качества и производителя. Так скумбрия в масле идет по цене от 59 до 91 рубля, сардины — от 62 до 109 рублей. 250-граммовая баночка горбуши — 144 рубля. За эти деньги можно купить небольшую курицу.

Цена на овощи за прошедшую неделю почти не изменилась. Помидоры самые маленькие — от 18 рублей за килограмм, но крупные по 30 — 35 рублей, есть и гораздо дороже. Капуста — 10−11 рублей, краснокочанная капуста — 21 рубль, кабачки — 21 — 35 рублей, свекла — 18 рублей.

Цена на хлеб в республике также стабильна — от 12 до 17 рублей. Но есть и дорогой хлеб на закваске с наполнителями и без от 54 рублей за 400−450 порцию. Много разнообразной выпечки местной марки (Новоазовск) «Азовские пампухи». Это булочки, рулеты и другая выпечка с наполнителями. Цена вполне доступная. Булочки по 9 рублей, рулет с маком — 14 рублей и так далее. Недавно республиканские хлебопеки освоили выпуск круассанов, качество очень хорошее и цена 11 рублей для покупателей довольно привлекательна.

Мука на неделе была в магазинах по 30 — 33 рубля за двухкилограммовый пакет. Много местной муки Еленовского и Безыменского хлебокомбинатов.

Недостатка в крупах в магазинах тоже не наблюдалось. Гречка — 50 рублей за килограмм, рис — 45 — 51 рубль и выше, перловка — 12 рублей, горох — 25 рублей, манка — 11 рублей, пшено — 21 рубль.

Немного выросла в магазинах цена на сахар. В упаковке он стоит теперь 46−47 рублей. Но удалось встретить в одном из супермаркетов и вполне социальную цену — 35 рублей за килограмм на развес. Но в пригородных поселках его продавали на развес уже по 62 рубля за килограмм, что, думается, должно заинтересовать инспекцию по ценам и управление по защите прав потребителей. Цена явно завышена.

Цена на молоко в магазинах была та же — от 41 рубля за литр. Сыр — от 365 — 399 рублей и выше.

В торговых точках города все чаще стали устраивать скидки на товары, которые имеют ограниченный срок годности. Они достигают 10−20 процентов. Так 180-граммовая упаковка белорусского «Крестьянского» масла опустилась до 58 рублей, тогда как еще вчера была 69 рублей. На 300-граммовую упаковку конфет «Стрела» местной фабрики «Лаконд» она уменьшилась с 277 до 195 рублей. Конфеты отличные, но у людей просто нет достаточно средств, чтобы ими полакомиться. Детям чаще покупают карамель, халву, козинаки, вафли отечественного производства.

Стабильной была цена на чай, кофе, минеральную воду.

Ряд супермаркетов начали практиковать бесплатную доставку продовольствия.